Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Спроектували «розумний» пристрій, який допоможе водіям уникати дорожньо-транспортних пригод на слизьких та мокрих дорогах науковці та спеціалісти кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки ХНУВС. Наразі вони приступили до його випробувань.
Цей прилад, як поінформували у відділі зв’язків з громадськістю вишу, повторює ситуацію, коли транспортний засіб потрапляє в заніс на мокрій або слизькій дорозі і дає можливість особі, яка знаходиться за кермом, зрозуміти як її автомобіль поведе себе в цій ситуації. Іншими словами, пристрій допоможе водію показати, що може трапитися чим і підкаже які дії слід йому застосувати, аби уникнути аварії.
Крім цього, «розумний» прилад допоможе водію психологічно підготуватися до можливої екстремальної обстановки та напрацювати потрібний алгоритм дій, щоб випрямити автомобіль та продовжити далі рухатися.