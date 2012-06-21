Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Травень втішив працівників Харківського зоопарку неординарною подією. Тут народилася рідкісна тварина — самка гривистого барана, яких, як вразливий вид, занесено до «Червоної книги». І хоч ягня народилося на два тижні раніше строку, почувається наразі пречудово — жваво бігає по загону і грає улюбленою іграшкою — дерев’яним ящиком, в який обожнює заплигувати і перебувати, як у схованці, а потім вистрибувати і бігти до мами ссати молоко. За жагу до життя маленьку самочку гривистого барана назвали Нікою. Їй тут в оточенні чималої родини з 8 особин, ведеться дуже комфортно. Старші її опікають, а дітвора охоче бавиться з малявкою.
Це вже друге дитинча 4-річної самки Міли, народжене в Харківському зоопарку. Як розповіли зоологи звіринця, самки гривистих баранів виношують плід 150 днів, а дитинчата народжуються вагою від півтора до трьох кілограмів. Ніка ж, оскільки «поспішила» з’явитися на світ, народилася вагою 2 кілограми 200 грамів.
Наразі вона годується маминим молоком, але охоче пробує на смак травичку та тонесенькі гілочки. А вже менш ніж через рік у Ніки почнуть розвиватися розкішні роги — особлива окраса гривистих баранів.