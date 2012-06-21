Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Харківській обласній інфекційній лікарні сьогодні пожвавлення. І слава Богу, що викликане воно не напливом хворих, а порядкуванням побіля гуманітарного вантажу, який 31 березня надійшов до медзакладу за розподілом Офісу Президента України.
Персонал лікарні, який так очікував на спорядження та обладнання для прийому хворих на коронавірус, безперечно, з радістю прийняв тисячі респіраторів, костюми біозахисту та комплектуючі для роботи апаратів штучної вентиляції легень. Зокрема, за словами голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера, в складі гуманітарного вантажу до області надійшло майже 250 тисяч рукавичок, близько 6000 бахіл, понад 10 тисяч медичних респіраторів для «червоної зони», багаторазові шапочки, термометри, датчики, потрібні для проведення штучної вентиляції легенів дихальні контури, фільтри, ендотрахеальні трубки та ін. Частину гуманітарки було передано Військово-медичному клінічному центру Північного регіону, де, за інформацією начальника госпіталю Юрія Подоляна на разі на лікуванні знаходиться 176 осіб, у тому числі 75 військових, що поступили із зони проведення ООС.
«Зазвичай у госпіталі на лікуванні перебуває близько 400 осіб. З введенням обмежувальних карантинних заходів планові госпіталізації в нас скасовані. Лікування, яке може продовжуватися або амбулаторно, або в домашніх умовах, відбувається через поліклініку вдома. На госпіталізацію поступають тільки пацієнти з невідкладними станами», – пояснив Юрій Подолян.