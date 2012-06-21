Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Щоб Харків став упізнаваний у кожній країні світу, в обласному центрі взялися за створення нового бренду. Він, на думку представників Харківської міськради, повинен відображати не просто логотип мегаполіса, який передає візуальний образ міста, а й символізувати філософію Харкова.
За словами заступника директора департаменту міжнародного співробітництва міськради Юлії Згурської, пошук нових характерних обрисів Харкова нині проходить у руслі бренду «Smartcity», що широко застосовується в іміджевих заходах, однак це аж ніяк не виключає і кардинальних змін.
«Ведеться робота над тим, щоб зрозуміти, що таке Харків, для кого це місто, яким ми його бачимо у майбутньому», – пояснила Юлія Згурська під час засідання Харківського дипломатичного клубу за участі представників іноземних консульств.
Окрім громадськості та експертів до створення нового обличчя Харкова будуть залучені також фахівці з міст-побратимів, бачення яких допоможе відкрити для багатьох той Харків, у якому хочеться жити і в який є бажання інвестувати.