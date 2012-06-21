Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Незвичайне дійство, яке днями відбулося на площі Харківського національного академічного театру опери і балету, заінтригувало багатьох харків’ян і… змусило задуматися.
Тут у кубічній інсталяції балерина в супроводі камерного оркестру виконала танець екоусвідомлення, присвячений проблемі використання та утилізації пластика.
Як повідомив dozor.kharkov.ua, у монтажі інсталяції брали участь харків’яни, які відгукнулися на заклик звернути серйозну увагу на проблеми низької активності населення в сортуванні побутових відходів та зростання площ сміттєвих полігонів і несанкціонованих звалищ. Наразі всього лише 5% жителів мегаполісу беруть участь у роздільному сортуванні ТПВ. Кожен із глядачів-учасників під час балетного перфомансу мав змогу вказати адресу, де необхідно встановити контейнери для збору пластика.
«Художня ідея акції в тому, що екоповедінка починається з усвідомлення кожного. Перфоманс пронизаний символізмом. Балерина символізує екоусвідомлення. Куб, замкнутий простір, – символ обмеженого екологічного виховання українського народу, а з іншого боку – багатогранність можливостей в разі розширення», – зазначила автор проекту «Танець ЕкоУсвідомлення» Наталія Руднєва.