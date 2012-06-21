Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Оскільки карантинними заходами щодо попередження поширення вірусу GOVID-19 передбачено вихід громадян на вулицю виключно у захисних масках чи респіраторах, чимало жителів Харкова могли стати просто заручниками ситуації через відсутність засобів індивідуального захисту. Тож міська влада, передбачаючи таку проблему, за рахунок коштів, виділених з резервного фонду, придбала в Китаї мільйон сертифікованих масок, які з 7 квітня будуть безкоштовно роздаватися харків’янам.
За словами Харківського міського голови Геннадія Кернеса видача здійснюватиметься через школи і дитсадки, та через територіальні центри соціального захисту. Зокрема 750 тисяч масок отримають батьки школярів та дітей з розрахунку по 1 масці на кожного члена сім’ї, і ще 100 тисяч будуть роздані через служби соціального захисту. Решту ж — 150 тисяч масок буде спрямовано на потреби медиків. Він також повідомив, що місто планує закупити ще 2 мільйони масок для безкоштовної роздачі жителям Харкова.
Міський голова також розповів, що окрім цього вже замовлено засоби захисту для лікарів, у комплекти входитимуть і захисні костюми для реанімаційних відділень. Також у процесі закупівлі, наразі, 50 апаратів штучної вентиляції легенів за кошти, виділені Олександром Ярославським, та ще 20 ШВЛ, гроші на які виділила міськрада. У найближчій перспективі і тестування населення в різних районах міста, що стало можливим завдяки придбаним за бюджетні кошти Харкова 9 спецавтомобілів.