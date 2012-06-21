Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Відсвяткувати новосілля родинам, що стали вимушеними переселенцями з Донбасу допоможе міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла. Нею скористалася вже 31 сім’я, а ще 302 чекають своєї черги.
Раніше цією програмою могли користуватися виключно харків’яни, а з 2018 року, як тільки її доповнили напрямком з пільгового кредитування, доступним стало житло й для переселенців, що проживають у місті. Крім того, вимушені переселенці, а це у більшості колишні мешканці Донецької та Луганської областей, яких позбавила власних домівок війна на Донбасі, можуть скористатися ще й безвідсотковим кредитом, який можна погасити упродовж 15 років, сплативши 5 відсотків першого внеску.
Сприяє отриманню доступного житла для жителів Харкова зі статусом ВПЛ створена міською владою Координаційна рада з питань внутрішньо переміщених осіб. Одне з основних її завдань і полягає в тому, щоб вирішувати житлові проблеми таких громадян. На ці цілі в міському бюджеті на 2018-2025 роки закладено 49 мільйонів гривень. На придбання доступного житла для 31 однієї родини переселенців на початок червня виділено вже 19 мільйонів гривень. Цьогоріч ними можуть скористатися та придбати власні оселі десять родин.