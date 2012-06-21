Яскравою ознакою довіри до регіону та перемогою всіх харків’ян обласна та міська влада назвали підписання угод з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) у присутності Президента України про інвестування продовження будівництва об’єктів харківського метро.
Згідно з умовами фінального договору про фінансування інвестиційного проекту для Харківського метрополітену, ЄБРР і ЄІБ нададуть 320 мільйонів євро на будівництво двох нових станцій — «Державінської» та «Одеської», нового електродепо і закупівлю 85 вагонів рухомого складу.
«Працюють з тими, кому довіряють і хто дає результат», — наголосила голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична. За інформацією керівника регіону, всього на будівництво метро, відповідно до підписаних угод, буде спрямовано приблизно 330 мільйонів євро: по 160 мільйонів — від ЄБРР та ЄІБ та ще до 10 мільйонів — з бюджету обласного центру.
«Харків підтвердив звання міста, що розвивається, і надійного партнера. Це були довгі, але дуже ефективні переговори, результатом яких став прозорий, детально пророблений проект, в успіху якого впевнені всі. Щиро дякую нашим європейським інвесторам і всій українській команді — Президентові України Петрові Порошенку, Кабінету Міністрів, голові ХОДА Юлії Світличній, харківським метробудівникам. І вітаю всіх харків’ян, які вірять у нашу спільну роботу. Це спільна перемога і серйозне завдання — одне з тих, які ведуть Харків уперед», — зазначив Харківський міський голова Геннадій Кернес.
Тим часом на Олексіївській лінії Харківського метрополітену, за станцією метро «Перемога», вже розпочалося будівництво тунелів до електродепо, яке буде розташоване поблизу Окружної дороги.
Як повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов, нині всі роботи ведуть за рахунок коштів бюджету міста. До кінця цього року планують освоїти 15 мільйонів гривень, 2018-го — 80 мільйонів. Електродепо ж будуватимуть вже за рахунок кредитних коштів європейських банків.
На місці будівництва забивають палі, розробляють котлован. «Ми йдемо за графіком, жодних проблем немає. Для об’їзду цієї ділянки було облаштовано паралельну дорогу. Оскільки тунелі будуватимуть відкритим способом, то тут передбачені всі необхідні заходи безпеки, зокрема і для проїзду вночі. Закінчити будівництво тунелів плануємо до Дня міста наступного року», — повідомив Ігор Терехов.
Як розповіла директор комунального підприємства «Харківська дирекція будівництва метрополітену» Наталія Линник, на будівництві працюють 50 людей, їхня кількість після нового року збільшиться вдвічі.
«Будівництво ніяк не впливає на роботу метро. Багато робіт ведуть уночі, після відімкнення напруги. Загальна довжина перегінних тунелів становитиме 750 метрів, з яких дві третини проходитимуть за Окружною дорогою. У кінці тунелів, на території площею майже 8 гектарів будуватимуть електродепо, розраховане на 100 вагонів. Будівництво депо триватиме три роки», — резюмувала Наталія Линник.