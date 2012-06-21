Що ближче до святкових олів’є й холодцю, то наполегливіше рекламують чудодійні ферментні препарати. Ковтнув пігулку — і перспектива запхати в себе якомога більше котлеток, тортиків, заправлених майонезом салатиків без печії та інших SOS від організму стає реальною. Так само, як і шанс набрати кілька додаткових кілограмів.

Що тонша талія, то довше життя, кажуть французи. Ми є те, що ми їмо, казали за кілька тисячоліть перед ними стародавні греки. Про це всі знають, проте на сьогодні в нас понад половина людей віком після 35 років має надлишкову вагу.

Днями експерти презентували вперше розроблені національні рекомендації щодо здорового харчування.