Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Хоч станом на 30 березня у Харкові, за інформацією Харківської міської ради, не зареєстровано жодного хворого на коронавірус, а в області – лише один офіційно підтверджений випадок, бригади міської дезінфекційної служби «Чистий дім Україна» приступили до профілактичної обробки під’їздів житлових будинків.
Наразі, за словами начальника відділу обслуговування житлового фонду КП «Жилкомсервіс» Ярослава Сагана, у всіх районах міста працюють 5 бригад міської дезінфекційної служби. За семигодинний робочий день вони дезінфікують близько 300 під’їздів, використовуючи цілком безпечний для людей та домашніх тварин засіб «Санікон», який добре зарекомендував себе в США та в багатьох інших країнах.
Як уточнив Ярослав Саган, працівники «Чистого дому» особливу увагу приділяють вхідній групі, першому поверху та ліфтам. За його розрахунками за півтора тижні бригади впораються з обробкою 3 тисяч під’їздів, та продовжать роботи в інших будинках. Також заплановані повторні цикли дезінфекції аж до завершення карантину.
Окрім того, за словами начальника служби «Чистий дім Україна» Валерія Германа, в резерві служби є унікальний аерозольний генератор холодного туману американського виробництва, який дозволяє дезінфікувати відкриті території великої площі – парки, вулиці, тротуари. За день ця машина може обробити до 40 гектарів і, як запевнив Валерій Герман, вона буде задіяна за першим же сигналом щодо необхідності такого заходу.