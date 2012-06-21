Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Розвиваючи міську програму «Безпечне місто» харківська міська влада вирішила провести низку заходів для впорядкування використання камер відеоспостереження, які, наразі, встановлюються різними департаментами міськради та комунальними підприємствами.
Нагальність створення єдиного положення і порядку поводження з відеокамерами, як пояснив заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот, викликана, перш за все, багатьма принциповими змінами у програмі електронного урядування у зв’язку зі створенням департаменту цифрової трансформації. Ці зміни та доповнення, які було внесено на недавній сесії міськради, сприятимуть підвищенню безпеки в Харкові, поліпшать контроль на дорогах та допоможуть швидше знаходити злочинців. Отож інвентаризація всього відеоспостереження в мегаполісі і покликана навести лад в цьому господарстві.
За його словами завдяки цифровій трансформації харків’яни зможуть першими в Україні відчути всі вигоди цифрової епохи, зокрема, після реалізації низки таких проєктів як «Цифрова грамотність», «Е-малятко», «Cashless», «E-health».