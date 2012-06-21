Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
З наближенням Новорічних та Різдвяних свят у Харкові особливо ретельно перевіряють масові місця відпочинку дітей. Працівники Головного управління ДСНС України у Харківській області виявили 26 квест-кімнат, де порушено елементарні норми пожежної безпеки.
Як розповів начальник управління Володимир Юрченко, багато таких ігрових кімнат у місті розташовано у квартирах без будь яких позначок. Отож відшукати їх не завжди просто, і навіть з виявлених – перевірити вдалося лише 20 квест-кімнат, оскільки інші були зачинені.
Він також повідомив, що під час перевірок рятувальники зафіксували цілу низку грубих порушень правил пожежної безпеки – таких як відсутність шляхів евакуації, облицювання стін горючими матеріалами, ненадійність електропроводки та навіть цілковите незнання працівниками квест-кімнат елементарних правил поведінки при пожежі.
Оскільки згідно з чинним законодавством, працівники ДСНС не мають права накладати штрафи чи застосовувати якісь інші санкції, їм доводиться лише обстежувати небезпечні об’єкти, складати відповідні акти та передавати їх до прокуратури, яка вже має всі необхідні повноваження для ініціювання судових проваджень.
У даному разі працівники ДСНС разом з міською владою звернулися до прокуратури з вимогою закрити небезпечні квест-кімнати.