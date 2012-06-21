Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
На першу лінію боротьби з розповсюдженням коронавірусу поряд з медиками, санітарними та іншими службами стали і двірники Харкова. Вони, попри виклики пандемії, озброївшись комплектами індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами, планомірно проводять санітарне прибирання дворів.
За даними міськради, приклад у цій роботі демонструють працівники Московської філії КП «Харківблагоустрій». Як розповіла керівниця філії Ольга Сьоміна, на сьогодні вже прибрано понад 600 дворів району Харкова
«У період карантину ми продовжуємо роботи з благоустрою усіх наших дворів. Цього року заплановано комплексний благоустрій 35 дворів. На сьогоднішній день ми вже висадили понад 70 дерев, 400 кущів та засіяли газонну траву на площі 14 тисяч квадратних метрів. Запланували цього року втішити жителів Московського району новими клумбами», — зазначила начальник філії.
Наразі двірники району опікуються наведенням порядку та санітарії на одному з найбільших дворів у спальному районі міста, площа якого сягає 10 тисяч квадратних метрів. Тут, як і в інших дворах разом з прибиранням працівники філії проводять роботи з перекопки газонів, готують клумби та висаджують багаторічні квіти, обрізають дерева, фарбують лавки біля під’їздів.