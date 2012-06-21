Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Те, що ані нинішню владу Харківщини, ані її мешканців не задовольняють заходи, які проводяться правоохоронними органами області щодо припинення незаконних вирубок лісів, цілком очевидно з останніх подій у регіоні.
Так, голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер на координаційній нараді керівників правоохоронних органів Харківської області, критично оцінив роботу очолюваних учасниками наради відомств, наголосивши, що статистика щодо кількості повідомлень про підозру, які вручені фігурантам справ, не вирішує проблему.
Справедливість такої думки підтвердили й учасники мітингу в центрі Харкова. Активісти, які зібралися біля будівлі Головного управління Нацполіції в Харківській області вимагали від правоохоронців результативних дій у боротьбі з чорними лісорубами.
Згодом мітинг проти знищення лісів перемістився під управління СБУ в Харківській області. Мітингарі вимагали пояснень від начальника СБУ, поліції і глави лісгоспу та відкритої інформації щодо розслідування кримінальних проваджень за фактами незаконної вирубки лісових насаджень.