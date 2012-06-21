Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У першій в Україні школі професійних моделей з інвалідністю сьогодні підсумковий іспит і випуск. У фойє Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка студенти школи унікального інклюзивного агентства звітують на практиці про здобуті знання і навички з дефіле, фотопозування, стилістики та візажу.
Авторитетні екзаменатори кожен етап іспиту оцінювали від 1 до 5 балів, і той з учасників, хто набрав у сумі не менше 12 балів за всі предмети, отримає відповідний сертифікат.
«Урядовий кур’єр» вже розповідав про старт перших курсів у школі, який відбувся в липні цього року. Тоді 28 переможців кастингу отримали можливість глибоко вивчити секрети дієтології, візажу, стилістики, пройти тренінги по самопрезентації і, звісно ж, навчитися триматися перед об’єктивом, професійно здійснювати дефіле, а також освоїти базові навички з акторської та ораторської майстерності. І, як результат, – у жовтні вийшли на подіум осіннього сезону KharkivFashion 2019.
Як зазначила президент громадської організації інвалідів «Креавіта» Олена Шингарьова, перший курс школи пройшов дуже успішно. Наразі учні вже гідно представляють Харків на чемпіонатах з візажу, беруть участь в fashion показах і фотосесіях, зарекомендували себе як талановиті фотографи та беруть участь у зйомках реклами.