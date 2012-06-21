Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Харкові з’явилися аферисти, які пропонують послуги з чищення каналізації.
Про це повідомляє інформаційний сайт SQ.
Оголошення з пропозицією таких послуг з’явилися на під’їздах будинків. У КП «Харківводоканал» повідомили, що не мають ніякого відношення до подібних оголошень. На офіційних оголошеннях повинна бути інформація про роботи, терміни проведення, контактні номери телефонів, логотип комунального підприємства та його юридична адреса.
За словами директора департаменту збуту «Харківводоканалу» Тараса Грущака, працівник «Харківводоканалу» може потрапити в приміщення в наступних випадках:
♦ зняття контрольних показань приладів обліку;
♦ при пломбуванні, розпломбування лічильників і при установці;
♦ перевірці або заміні старого приладу обліку на новий.
«Абонент «Харківводоканалу» зобов’язаний вимагати посвідчення, якщо працівник представляється працівником служби нашого комунального підприємства. Якщо посвідчення викликає підозру, абонент має право не допускати нашого працівника або ту людину, яка представляється працівником комунального підприємства, в квартиру», – пояснив Тарас Грущак.