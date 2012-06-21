У Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відбулося своєрідне свято кінематографістів. Тут підбивали підсумки та нагороджували переможців другого всеукраїнського конкурсу кіно «Один кадр — один фільм». А започаткували торік перший в Україні конкурс кіно, знятого одним кадром, працівники кафедри медіакомунікацій ХНУ і назвали його іменем видатного режисера, засновника кіно-, телеосвіти в Харкові Дмитра Головачова.
Взяти участь у конкурсі мав змогу кожен охочий, дотримуючись вимог, які передбачають спроможність та вміння автора повідати кіноісторію всього за три хвилини — одним кадром, не вдаючись до монтажу. Умовами визначено чітке дотримання законів драматургії, згідно з якими в кіносюжеті мають бути зав’язка, кульмінація та розв’язка.
Цьогоріч на суд журі у складі 15 провідних експертів, фахівців з теле-, кіномистецтва було представлено 25 робіт студентів-каразінців магістерської програми «Аудіовізуальні медіа та цифрова журналістика», представників Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського, Харківської державної академії культури та Українського католицького університету зі Львова. Як зазначила голова оргкомітету конкурсу Лідія Стародубцева, підсумки перевершили всі сподівання. За оцінкою фахівців, кожна робота була оригінальною, часто щемливою й у розв’язці її була несподіванка. Безперечно, кожна з робіт конкурсантів знайде глядача та відкриє вікно до діалогу.
Титул лауреата конкурсу отримали Наталя Полонська з університету мистецтв за фільм «Чекання» і студентка ХНУ ім. В.Н. Каразіна Марія Одарченко, яка представила фільм «Річниця». Колекцію нагород студентів ХНУ поповнив приз журі кіноконкурсу, який виборола фільмом «Ізі Брізі» студентка кафедри медіакомунікацій Юлія Турченюк. За стрічку «Остання крапля» приз отримала Олена Високолян з Українського католицького університету.