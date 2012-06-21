Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Автоматика регулювання погоди, що запроваджується у Харкові, стає одним із ефективних механізмів економії енергоресурсів. Така система вже працює на 867 будинках і, за словами заступника головного інженера КП «Харківські теплові мережі» Євгена Зінченка, буде встановлена у понад 600 багатоповерхівках.
«Автоматика погодного регулювання встановлюється на індивідуальних теплових пунктах. Зараз цю роботу активно ведемо у співпраці зі Світовим банком. Готуємо для вводу в експлуатацію АПГ, яка не потребує, щоб персонал виїзджав і вручну виконував операції з відключення та включення тепла», – пояснив фахівець.
Разом з тим, «Харківські теплові мережі», зважаючи на аномальну для березня температуру повітря, запровадили графік регулювання тепла. Нині, тривалість відключення тепла залежить від середньодобової температури. Завдяки такій гнучкості лише за добу харків’яни знизили кількість спожитого газу та заощадили майже 200 тисяч кВт електроенергії. Як запевняють тепловики, жителі мегаполісу також суттєво відчують результати такої ощадливості, оскільки менше платитимуть за обігрів житла.