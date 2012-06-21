Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Про це під час онлайн-зустрічі домовилися голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер та Надзвичайний і Повноважний Посол Латвійської Республіки Юріс Пойканс. Тема співпраці у сфері ІТ виникла не випадково, оскільки вже обговорювалася під час першої зустрічі Юріса Пойканса та Олексія Кучера на початку нинішнього року.
Під час розмови голова ХОДА заявив про намір залучити до участі в майбутньому форумі, що відбудеться після послаблення карантинних заходів, крупний харківський ІТ-кластер, що об’єднує більше 120 компаній і наступним етапом провести ще більш масштабний захід за участі інших лідерів IT-індустрії України — компаній Києва та Львова.
Цю пропозицію цілковито підтримав Надзвичайний і Повноважний Посол Латвійської Республіки, наголосивши, що подібні заходи в Харкові будуть більш цікавими, ніж у Києві, адже це дозволить міжнародним партнерам більше дізнаватися про регіони. Він також висловив побажання щодо приїзду групи харківських бізнесменів до Латвії з метою демонстрації можливостей бізнесу Слобожанщини та розвитку безпосередніх зв’язків.