Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Розробкою нової модифікації танка «Оплот» на разі займається харківське КБ ім. Морозова. Про це пише SQ, посилаючись на інформацію генерального директора ДП «Завод ім. В.О. Малишева» Олександра Хланя.
За словами керівника підприємства, «Оплот» сьогодні є основною продукцією заводу.
«Танк був створений у 2011 році, і з тих пір багато чого змінилося, отриманий досвід АТО, тому потрібні трохи інші технічні рішення. Розробкою цих рішень займається харківське КБ ім. Морозова. Буде сформовано нове обличчя машини. Коли конструктори завершать роботу, ми почнемо серійне виробництво танка. Немає сенсу будувати вчорашній день», – повідомив директор заводу.