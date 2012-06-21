У Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова відкрили унікальну лабораторію cистем керування електроприводами та електричних апаратів, де студенти опановуватимуть сучасні енергоефективні та енерго­ощадні технології. Технологічний комплекс стане неабиякою підмогою в підготовці кваліфікованих фахівців для виробництва, енергетики та житлово-комунального господарства.

Нова навчально-наукова лабораторія містить 8 компактних стендів, обладнаних сучасною комп’ютерною, електричною й вимірювальною технікою провідної французької компанії. Для реєстрації даних випробувань тут встановлено сучасні цифрові вимірювальні прилади, осцилографи, лазерні датчики швидкості, тиску води й повітря, теплові сенсори. За спрямованістю й рівнем концентрації інтелектуальних систем і комп’ютерних технологій лабораторія унікальна. Щорічно тут навчатимуться й підвищуватимуть кваліфікацію 1000 студентів університету і 200 інженерів. Вони матимуть змогу проводити 40 видів лабораторних робіт.

Про такий комплекс мріяли не лише студенти ХНУМГ. Фото із сайту ХОДА

«Приємно, що маємо змогу на цьому новітньому обладнанні навчати наших студентів і вирішувати велику кількість проблемних питань у промисловості, зокрема підвищення якості й конкурентоспроможності, — наголосила під час церемонії відкриття лабораторії голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична. — Сподіваюся, що студенти в подальшому матимуть змогу долучатися до інноваційних і наукових проектів, знайти собі кращу роботу, бути конкурентоспроможними на ринку праці».

Цього самого дня Юлія Світлична на засіданні вченої ради передала державну нагороду — орден «За заслуги»  II ступеня  першому проректорові університету Григорієві Стаднику. Подяками голови облдержадміністрації відзначено студентів ВНЗ, які брали активну участь у налагодженні роботи нової лабораторії. 