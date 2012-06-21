У Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова відкрили унікальну лабораторію cистем керування електроприводами та електричних апаратів, де студенти опановуватимуть сучасні енергоефективні та енергоощадні технології. Технологічний комплекс стане неабиякою підмогою в підготовці кваліфікованих фахівців для виробництва, енергетики та житлово-комунального господарства.
Нова навчально-наукова лабораторія містить 8 компактних стендів, обладнаних сучасною комп’ютерною, електричною й вимірювальною технікою провідної французької компанії. Для реєстрації даних випробувань тут встановлено сучасні цифрові вимірювальні прилади, осцилографи, лазерні датчики швидкості, тиску води й повітря, теплові сенсори. За спрямованістю й рівнем концентрації інтелектуальних систем і комп’ютерних технологій лабораторія унікальна. Щорічно тут навчатимуться й підвищуватимуть кваліфікацію 1000 студентів університету і 200 інженерів. Вони матимуть змогу проводити 40 видів лабораторних робіт.
«Приємно, що маємо змогу на цьому новітньому обладнанні навчати наших студентів і вирішувати велику кількість проблемних питань у промисловості, зокрема підвищення якості й конкурентоспроможності, — наголосила під час церемонії відкриття лабораторії голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична. — Сподіваюся, що студенти в подальшому матимуть змогу долучатися до інноваційних і наукових проектів, знайти собі кращу роботу, бути конкурентоспроможними на ринку праці».
Цього самого дня Юлія Світлична на засіданні вченої ради передала державну нагороду — орден «За заслуги» II ступеня першому проректорові університету Григорієві Стаднику. Подяками голови облдержадміністрації відзначено студентів ВНЗ, які брали активну участь у налагодженні роботи нової лабораторії.