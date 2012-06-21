Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Науково-практичний кластер, який днями стартував у стінах Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», за задумкою організаторів працюватиме як об’єднувальний простір усіх учасників, котрі прагнуть докласти своїх знань та зусиль у вирішенні проблем боротьби з технологічними катастрофами, займатиметься визначенням якості земельних угідь.

Про це розповів ректор вишу Микола Нечипорук, пояснивши, що новостворенийрегіональний центр космічного моніторингу землі «Слобожанщина», стане багатофункціональним майданчиком науковців та практиків не лише Харківщини, адже Слобожанщина об’єднує ще й Сумську, Луганську та Донецьку області. Тож у ХАІ раді будуть вітати усіх учасників центру та обіцяють створити всі умови для їх плідної взаємодії.

Як розповів завідувач кафедри геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі НАУ «ХАІ» Станіслав Горелик, напрацювання регіонального центру стануть корисними і у вирішенні екологічних проблем, виявленні та попередженні несанкціонованого видобутку корисних копалин та стане в нагоді працівникам ДСНС, яким за допомогою математичного моделювання надаватимуться прогнозні моделі при виникненні надзвичайних ситуацій. А в перспективі, за словами Станіслава Горелика, залучивши профільних фахівців, кластер може стати і чудовим інструментом моніторингу лісонасаджень з метою запобігання незаконних вирубок.