Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У дворі житлового 16-типоверхового житлового будинку побіля метро «Імені Масельського» старий клен впав на мікроавтобус OpelVivaro, заблокувавши гілками крони всі двері.
Як повідомляє SQ, інформація про це надійшла до Служби порятунку кількома хвилинами пізніше 18-ої години. Коли рятувальники 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини прибули на місце, то побачили доволі загрозливу картину. Стовбур дерева лежав посеред даху автомобіля і його гілками були перекриті всі вхідні двері. В мікроавтобусі знаходилася одна жінка, котра ніяк не могла самостійно вибратися з салону.
Лише після того як рятувальники бензопилами розрізали стовбур клена двері вдалося відчинити та звільнити полонянку. На щастя жінка окрім переляку не отримала жодних травм і після огляду медиків «швидкої» відмовилася від госпіталізації.
Як зазначили деякі з жартівників – очевидців інциденту, «винуватість» клена очевидна, а ось чи буде покладено відповідальність на комунальників – питання доволі непросте.