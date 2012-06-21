Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Сьогодні нарешті прийшов той день, якого так чекали шанувальники футболу не лише Харкова, України, а й усього світу.
На стадіоні «Металіст» о 22:00 розпочнеться матч Ліги Чемпіонів «Шахтар» – «Манчестер Сіті». Тут очікується понад 35 тисяч уболівальників.
Харків, за словами заступника голови облдержадміністрації Анатолія Бабічева, всебічно підготувався до цієї знакової спортивної події, оскільки має великий досвід проведення таких матчів. Про готовність номер один повідомили представники ДСНС, медичних служб, поліції. Зокрема, охорону публічного порядку та безпеки забезпечуватимуть 2000 працівників Національної поліції та 200 військовослужбовців Національної гвардії.
Ці заходи цілком доречні з огляду на те, що існують ризики нетолерантної поведінки вболівальників, як це було на минулому матчі «Шахтаря» з «Манчестер Сіті».
За рішенням УЄФА застосована штрафна санкція до вболівальників –13-й сектор стадіону буде заблоковано та закрито банером «Equal Game», який закликає до расової терпимості.