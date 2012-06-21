Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У галереї «Мистецтво Слобожанщини» буде представлено роботи, які відібрали за підсумками конкурсу митців Харківської області «Ненька».
Про це повідомляє сайт «Справжня варта».
Виставка також буде приурочено до заходів, присвячених 80-річчю Обласного центру культури і мистецтва.
Конкурс «Ненька» висвітлює такі теми, як материнство, любов до мистецтва і традицій, любов до Батьківщини, усвідомлення себе, як частини України, і України – як частини світу.
З 16 серпня по 1 вересня харків’яни та гості міста зможуть подивитися на роботи в таких номінаціях, як живопис, графіка, декоративно-ужиткове мистецтво, фотографія, дитячий малюнок та скульптура. До підсумкової виставки ввійдуть кращі конкурсні доробки, які відберуть організатори конкурсу.