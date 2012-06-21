Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Україна вперше прийматиме міжнародну конференцію з раннього втручання. Як повідомляє PR-аґенція Bagels & Letters, її спікерами будуть дослідники й практики з 25 країн світу; у тому числі – з України, США, Нідерландів, Португалії, Іспанії, Грузії, Австралії, Бразилії, Болгарії та інших.
Засновником конференції є Європейська асоціація з раннього втручання EURLYAID, головними партнерами в Україні – Благодійний фонд «Інститут раннього втручання» та державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України».
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Раннє втручання: назустріч новій парадигмі – через партнерство професіоналів, сімей та суспільства» – так звучить ключова тема цьогорічної конференції. Як пояснила співорганізаторка конференції в Харкові, доктор філософії та психологічних наук Ганна Кукуруза, мова йтиме, перш за все, про те, чому раннє втручання (РВ) орієнтується на роботу з усією родиною, а не із дитиною окремо.
Раннє втручання, нагадує Ганна, будучи системою допомоги дітям від 0 до 4 років із особливостями розвитку або з груп ризику, спрямоване на покращення не лише розвитку дитини, а й підвищення якості життя родини в цілому.
Організатори конференції зазначають, що в Україні не існує системи раннього втручання на державному рівні.
Так, у Харківській області на сьогодні існує лише декілька таких центрів: БФ «Інститут раннього втручання», який надає послуги родинам за рахунок грантового фінансування та благодійних внесків; два центри на базі Харківських дитячих міських поліклінік, Центр раннього втручання у Валках, відкритий при центрі первинної медико-санітарної допомоги; центр у Лозовій як частина новоствореного Інклюзивно-ресурсного центру та в Чугуєві – на базі дитячого садка №12.
Родин же, які є потенційними користувачами послуги раннього втручання – в області понад одинадцять тисяч.