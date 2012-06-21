До 100-річчя від дня народження в Харкові відкрили барельєф видатному вченому-математику академіку Олексію Погорєлову, який багато в чому визначив основні напрями розвитку геометрії минулого століття. Барельєф і пам’ятну дошку геніальному геометру розмістили на будинку на вулиці Юри Зойфера, в якому він довгий час жив разом із сім’єю.
Під час урочистої церемонії заступник голови Харківської облдержадміністрації Анатолій Бабічев зазначив, що минулий рік в області пройшов під знаком 100-річчя Національної академії наук України. 2019-й ознаменувався 100-річними ювілеями таких учених-харків’ян зі світовим ім’ям, як Любов Мала, Борис Вєркин і Олексій Погорєлов. «Я можу чесно зізнатися, що одним з улюблених шкільних підручників, який досі знаю напам’ять, був підручник геометрії Погорєлова. За цим підручником вчилися багато поколінь наших земляків. Спасибі всім, хто причетний до відкриття барельєфа вченому, хто нагадує містянам про силу харківських учених і їхнє значення для світової науки», — звернувся до присутніх заступник голови ХОДА.
Своїми спогадами про колегу й друга поділився патріарх математичної школи Харкова академік Володимир Марченко. Він зазначив, що чимало місць у місті пов’язані з діяльністю й життям Олексія Погорєлова: це його рідна школа в районі ХТЗ, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, в якому він навчався і викладав, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.Вєркіна НАН України, в якому він працював з дня заснування.