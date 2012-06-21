Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Харкові проходять заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. У ці дні, упродовж тижня проводяться траурні церемонії, екскурсії, уроки толерантності для учнів, студентів та курсантів. Міська влада організувала безкоштовні поїздки для школярів до меморіального комплексу «Дробицький яр», який є місцем збереження пам’яті і символом Голокосту в Харкові. У роки окупації в 1941-1942 р р. в Дробицькому яру було страчено, за різними даними, від 15 до 30 тисяч мирних жителів міста.
Також харків’яни приносять квіти скорботи до Меморіалу жертвам Голокосту на місці єврейського гетто періоду фашистської окупації, який був побудований в 2001 році і містить пам’ятний знак «Стіна Скорботи», камінь-пам’ятник «Праведник світу» і пам’ятний камінь «Звернення до нащадків».