Торік в останні дні грудня в Харкові фінішував незвичайний відкритий міський конкурс студентських робіт, в якому учасники запропонували інноваційні рішення з доступності закладів культури. Такий конкурс проводився вперше не лише в Харкові, а й в Україні. В ньому взяли участь студенти, аспіранти й випускники трьох профільних вишів Харкова: Харківської національної академії міського господарства ім. О. Бекетова, Харківської державної академії дизайну і мистецтв та Харківського національного університету будівництва та архітектури.
Усього було подано 17 проектів адаптації культурних закладів міста для відвідувачів з інвалідністю та інших маломобільних харків’ян. Організувала захід громадська організація інвалідів «Креавіта» за підтримки комітету забезпечення доступності маломобільних груп населення до об’єктів соціальної й інженерно-транспортної інфраструктури міста Харкова, а також управління інноваційного розвитку й іміджевих проектів департаменту в справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради.
За словами заступника міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлани Горбунової-Рубан, усі представлені роботи були цікавими, професійними і креативними. «Є проектні рішення, які заслуговують на особливу увагу. Усі учасники — це той професійний ресурс, який для Харкова має неоціненне значення. І ми дуже раді, що така кількість творчих колективів взяла участь у конкурсі», — зазначила Світлана Горбунова-Рубан.
Віце-президент «Креавіти» Олена Шингарьова підкреслила, що до учасників було висунуто особливі умови щодо поєднання в пропонованих проектах доступності й реалістичності їхнього втілення. «Ми дуже хотіли, щоб у роботах був системний підхід, враховувалися всі елементи доступності, а також потреби людей із різними видами інвалідності. А ще — щоб була естетична складова, оскільки це заклади культури, а їх доступність — це універсальна річ, яка повинна бути окрасою цих об’єктів. І звичайно, щоб молодь знайшла інноваційні та цікаві рішення з адаптації. У представлених на виставці роботах ці критерії враховано, а рішення з доступності — оригінальні», — зазначила Олена Шингарьова.
За підсумками конкурсу, перше місце присуджено студентці університету будівництва й архітектури Олені Прядко, яка розробила проект адаптації пам’ятника архітектури — Харківського художнього музею, де запропонувала оригінальне рішення облаштування скляного переходу між двома будівлями музею. Друге місце дісталося студенту академії міського господарства Андрію Сидорову, який створив проект для Харківського музею природи. Третє місце розділили студенти академії міського господарства, які розробили елементи доступності для Харківського планетарію і Міського музею Клавдії Шульженко. Також журі присудило спеціальні премії авторам ще двох робіт — проектних рішень для Центру сучасного мистецтва «ЄрміловЦентр» та інформаційно-виставкового центру «Бузок».
Переможців конкурсу потішили не лише дипломи й цінні подарунки, а запевнення міської влади в тому, що їхні кращі роботи будуть реалізовані в обласному центрі. Хотілося б, щоб це відбулося вже нинішнього року.