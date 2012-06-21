Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У наступному році в Харкові за рахунок коштів міського бюджету встановлять пам’ятники 15 харківським бійцям, які загинули під час бойових дій в зоні АТО.
Таке рішення прийняли депутати на сесії Харківської міської ради та затвердили кошторис витрат у 2019 році на реалізацію міської програми увічнення пам’яті учасників і жертв Другої світової війни, захисників України, які захищали Батьківщину від російських найманців.
Так, пам’ятники 15 воїнам АТО будуть встановлені на кладовищі №18, де вони поховані.
Також у рамках міської програми наступного року планують провести благоустрій військового меморіалу на кладовищі №5, розташованого на пр. Гагаріна. У план робіт включений і капітальний ремонт пам’ятника воїнам, загиблим у роки Другої світової війни.
Всього на реалізацію програми увічнення пам’яті учасників і жертв Другої світової війни та захисників України в міському бюджеті передбачено 2 мільйони 750 тисяч гривень.