Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Щоб убезпечити харків’ян від відсутності води в будинкових системах та мати більш надійний контроль працівники комунального підприємства «Харківводоканал» взялися за встановлення регуляторів тиску води, які запобігають перепадам тиску в систем, виявляють пошкоджень на трубопроводі.
Така необхідність, за словами заступника директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Миколи Завади, виникла давно, оскільки для мегаполіса характерна значна довжина мереж водопроводу — 140 кілометрів від Дніпра та 40 кілометрів від Сіверського Дінця, а також специфічний рельєф міста.
Комунальники вже встановили перших 11 регуляторів тиску води, роботи тривають. «Завдяки цьому обладнанню інформація про тиск води та режим роботи насосної станції передається з контрольних точок у диспетчерську підприємства, де вже контролюється робота мережі водопостачання, фіксуються пошкодження, які потім оперативно усуваються», — пояснив Микола Завада.