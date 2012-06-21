Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Після двомісячної зупинки, спричиненої карантином, у Харкові вчора, 25 травня, відновив роботу Харківський метрополітен. Його запуск, за словами заступника Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Євгенія Водовозова, пройшов без будь яких збоїв, оскільки навіть під час карантину в підземці відповідно до техумов курсували поїзди, працювала вентиляція, в штатному режимі проводилися регламентні роботи. Втім, як зазначив Євгеній Водовозов, перший же день роботи продемонстрував зменшення пасажиропотоку майже вдвічі.
Згідно з установленими правилами до метро впускають лише людей в масках та нагадують про необхідність дотримання соціальної дистанції, за чим пильно стежать працівники метрополітену та поліції. Окрім того, як пояснив генеральний директор КП «Харківський метрополітен» В’ячеслав Стаматін, на підприємстві щодоби проводитимуть 4-разову дезінфекцію вагонів, застосовуватимуться більш жорсткі санітарні норми, а також всі працівники забезпечені термометрами для вимірювання температури співробітників та, в разі потреби, — пасажирів.