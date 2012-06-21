Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Кластер неформальної освіти «Kharkiv EDU Cluster», презентація якого відбулася у Харкові ще наприкінці минулого року, свою роботу розпочав з ґрунтовного дослідження навичок, потрібних молоді для успішного працевлаштування.
Оскільки одним з його головних завдань визначено об’єднання всього спектру відповідних закладів в одну платформу, де можна буде отримати потрібні знання з різних напрямків, харківська міська влада вже почала перемовини з учасниками процесу. Зокрема, за словами директора департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради Олексія Чубарова, нині започатковано співпрацю з великими роботодавцями міста – АТ «Турбоатом», IT-сектору, представниками бізнесу, сфери послуг – щодо професійного розвитку та працевлаштування молоді.
На базі кластеру проводитимуться тренінги, семінарів проходитимуть інші заходи, які сприятимуть розвитку у майбутніх фахівців умінь і навичок, корисних їм і компаніям. Реалізація цих завдань, на думку Олексія Чубарова, допоможе молоді в оволодінні тими навичками, які будуть затребувані на ринку праці навіть через кілька десятків років.