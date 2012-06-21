Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Скільки цікавих ідей народжується у мешканців міст та сіл при впровадженні яких життя б у цих населених пунктах стало комфортнішим, цікавішим, насиченішим. Однак, для того, щоб такий проєкт чи просто пропозицію хоча б розглянули на рівні місцевої влади активістам потрібно пройти неабияку бюрократичну процедуру.
У Харкові вирішили покласти край марнотратству такого безцінного інтелектуального багатства. Як повідомив у своєму Telegram-каналі Харківський міський голова Геннадій Кернес, у мегаполісі буде створено платформу для пропозицій ідей, спрямованих на поліпшення найрізноманітніших сфер життєдіяльності міста, і заявив, що відповідні завдання він уже окреслив перед «Офісом реформ Харкова».
А наштовхнуло на впровадження новації недавно проведене ним опитування мешканців міста щодо створення бренду Харкова, під час якого до міськради надійшло безліч цікавих ідей.
Така платформа, на переконання міського голови, допоможе у зборі проєктів, спрямованих на поліпшення інфраструктури міста, збереження історико-культурного фонду, реновації промислових зон та ще в численних напрямках розвитку мегаполісу. Також вона сприятиме усуненню бар’єрів у спілкуванні та обміну ідеями між харків’янами та органами місцевої влади.