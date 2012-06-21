Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Пілотний проєкт едьютейнменту мистецтв «Культурні пікніки» запроваджують у Харкові в Покровському сквері. Його реалізувати взялася громадська організація «Центр розвитку громад» за сприяння Харківської міської ради та підтримки програми «Створюємо інноваційний культурний продукт» Українського культурного фонду. Фестиваль едьютейнменту «Культурні пікніки» базується на новій освітній технології едьютейнменту, що в буквальному перекладі означає навчання розвагою. Тож під час дійств в ігровій формі представники установ культури, мистецтв, дозвілля і креативних індустрій Харкова через створення динамічних стереотипів, прецедентів доноситимуть харків’янам ідею оволодіння талантами у восьми видах мистецтв: візуальному, аудіальному та аудіовізуальному, дизайні й моді, перформативному та сценічному, в галузях культурної спадщини, літератури і видавничої справи, культурної й креативної індустрій.
У програму «культурних пікніків» закладено презентацію українознавчих та історичних урбаністичних студій, майстерень слобожанських ігор, танців і пісень, 3D-моделювання, малювання, коцарства, циркової, акторської та режисерської кафедр тощо. Гості заходу зможуть спробувати себе в ролі археолога, мистецтвознавця, етнографа, реставратора , екскурсовода й інших професій. Усе це, на думку менеджера заходу Тетяни Баглай, сприятиме зближенню професіоналів і майстрів галузі культури з городянами, а кожен охочий зможе стати спів- учасником дійства з будь-якої царини культури — від театру і традиційних ремесел до кліпмейкерства й моделювання доповненої реальності.
У жовтні «Культурні пікніки» прийматиме Тернопіль.