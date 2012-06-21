Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
В історичній будівлі у центрі мегаполіса, де розташовувалася Українська інженерно-педагогічна академія, серед білого дня виникло загорання. Як повідомляє SQ, пожежу гасили 150 бійців особового складу Головного управління Держслужби з Надзвичайних ситуацій України в Харківській області. Це 25 відділень на автоцистернах, 4 автодрабини, 4 аварійно-рятувальні автомобілі та інша спецтехніка. Загальна площа пожежі склала 1300 квадратних метрів.
Побороти вогняну стихію вдалося лише упродовж 16 годин. Внаслідок пожежі, причину виникнення якої та масштаби збитків наразі встановлюються, вогнем і водою практично знищено історичну пам’ятку Слобожанщини.