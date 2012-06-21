Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У рамках Громадського бюджету в Харкові реалізовано проєкт «Радіо з характером з Харкова». Ця інтернет-радіостанція «HRK.FM», запуск якої у форматі DJ-стрім відбувся на озері в саду імені Т.Г. Шевченка, розрахована перш за все на молодіжну аудиторію. Її, за словами автора проєкту Сергія Міллера, створили справжні патріоти Харкова з тим, щоб широко популяризувати культуру рідного міста далеко за його межами, і матиме у своїй основі музичний формат з якнайширшим використанням творів харківських композиторів.
Як зазначив Сергій Міллер, Громадський бюджет, який ще має назву Бюджету участі, надзвичайно хороша можливість для харків’ян реалізувати свої, здавалося б нездійсненні ідеї. Сергій також розповів, що для втілення проєкту після перемоги у конкурсі активістам знадобилося два роки та суттєва допомога Харківського центру дозвілля молоді, на базі якого створена радіостанція.
Початок, як засвідчила презентація молодіжної інтернет-радіостанції, удався на славу. Ну кого б ще не здивувала та не привабила гра музикантів у неординарних локаціях, яка транслювалася онлайн.