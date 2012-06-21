Харків замахнувся на створення значимих та затребуваних у світі проєктів і задля реалізації цього завдання тут взялися за продукування нового комунального закладу «Муніципальний стартап-центр міста Харкова».
На прийняття такого рішення депутати міськради погодилися без зайвих дебатів, оскільки робота нового центру не потребуватиме додаткових коштів. Як пояснила начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Вікторія Грецька-Миргородська, фінансування закладу здійснюватиметься за рахунок економії бюджету профільного управління.
Вона також розповіла, що основними завданнями та функціями стартап-центру буде безкоштовне надання правових консультацій та консультацій щодо організації і розвитку бізнесу. «Результатом нашої роботи ми хочемо бачити стартап-проєкти, які стануть всесвітньо відомими», — зазначила начальниця управління.
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»