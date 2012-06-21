Харківські художники створили найбільший за площею мурал-триптих, нанесений на трьох стінах 16-поверхового будинку на проспекті Людвіга Свободи. На малюнку, виконаному на висоті 48 метрів, зображено п’ять маленьких китів і величезну косатку, що, за задумом авторів, має символізувати велич українського мегаполіса.
Досягнення харківських майстрів зафіксувала керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Щоб цей рекорд вписати у Книгу рекордів, довелося неабияк попрацювати професійним геодезистам, котрі й засвідчили, що загальна площа стрит-арту становить 1375,74 квадратних метра.
За словами одного з авторів триптиха Анастасії Худякової, район міста Олексіївка обрано невипадково. Оскільки там ще не реалізували жодного з проєктів зі створення артоб’єктів, простору для мурала-триптиха не бракувало. Вона повідомила, що мурал створено в межах програми «Громадський бюджет участі Харкова на 2019 рік».