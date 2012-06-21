В обласному центрі відбулась офіційна церемонія передачі композитного плавучого доку виробництва Херсонського державного заводу «Палада» замовникові — компанії Multimarine Shipyards Ltd (Республіка Кіпр). Плавучий док замовник відбуксує у порт Лімассол, де його використовуватимуть для докування й ремонту суден з освоєння морського шельфу. Закладення доку відбулося 9 вересня 2016 року. Його вантажопідйомність — 7100 тонн. Будівництво доку дало змогу поповнити місцеві бюджети на 50 мільйонів гривень.
Як зазначив директор Херсонського державного заводу «Палада» Валерій Маломан, це було непросте замовлення, працювали цілодобово, щоб устигнути у встановлені строки. «Своєчасне завершення побудови — заслуга всіх працівників заводу, яких заохотять грошовими преміями, — розповів він. — Вдячний обласному керівництву за постійну підтримку нашого підприємства».
Під час урочистостей відбулося підписання та обмін актами приймання-передачі, після чого за традицією об борт доку розбили пляшку шампанського. Закладають новий док, і завод очікує на нове замовлення. Директор кіпрської компанії Ренос Фокас висловив сподівання на гарний початок тривалої співпраці з українцями. Голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв переконаний, що нові замовлення заводу сприятимуть стабільній його роботі, забезпечать високу заробітну плату працівникам, упевненість у майбутньому.