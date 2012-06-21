Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Херсонській обласній бібліотеці імені Олеся Гончара актори інклюзивного театру «Звичайна роль – особливий актор» продемонстрували виставу «Дивовижні пригоди книжкової феї у бібліотеці».
До створення театралізованого дійства долучилися діти-аутисти, діти з синдромом Дауна та діти з ДЦП, що представляють громадські об’єднання «Сонячні діти Херсонщини», «Серце матері» та ініціативної групи «Зачаровані діти».
Учасники розпочали підготовку восени минулого року під керівництвом режисера Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені М. Куліша Ірини Корольової.
«Ми мріяли про подібний проект дуже давно. Після того, як мені зателефонувала мама одного з учасників і розповіла, що в них є театр для діток з особливими потребами, – розповіла режисер. – Ми вирішили допомогти їм показати свою творчість. Важливо, щоби актори та їхні батьки могли не лише долучитися до мистецтва, але й побачити, що вони нам потрібні, ми про них турбуємося. Гадаю, що це неодноразова акція».
Ідея показати виставу у стінах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара знайшла підтримку у керівництва закладу. Очільниця бібліотеки Надія Коротун поділилася:
«Це знакова подія не лише для Херсонщини, а й усієї України. Тому що на превеликий жаль і батьки, і діти чомусь соромляться проявляти себе у нашому суспільстві. Дуже багато говорять про інклюзію. А ми не говоримо, ми діємо. Дуже приємно, що актори разом зі своїми батьками стали нашою бібліотечною сім’єю».
Меценати, представники органів влади підтримали учасників театру. Зокрема, привітав акторів та гостей вистави народний депутат України Олександр Співаковський. Він зазначив, що «цей захід визначає цивілізаційний вибір України. На загальнонаціональному рівні завдяки Фонду Марини Порошенко інклюзія почала реалізовуватися. І Херсонщина зараз у лідерах. У ХХІ столітті не буває різних людей, усі повинні отримувати доступ до якісного життя, і сьогодні ми бачимо, що це має відповідне підґрунтя та інструментарій».
Після вистави учасники театру «Звичайна роль – особливий актор» отримали солодкі подарунки, набори для художньої творчості, а громадським організаціям, які вони представляють, було вручено стартові капітали.