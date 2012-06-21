Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Херсонському обласному художньому музеї ім. О. О. Шовкуненка урочисто відкрили виставку «Спалах різноманітності» двох хорватських авторів – Маріо Ромулича та Дражена Стойчича, яку презентував Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Хорватія в Україні пан Томіслав Відошевіч.
Виставка складається з 40 художніх фотографій з пейзажами та міськими видами Хорватії. Її було представлено також у галереях та музеях Бельгії і Австрії. Маріо Ромулич та Дражен Стойчич – відомі фотографи з м. Осієк що в Хорватії. Митці співпрацюють разом більше семи років.
Привітав присутніх з відкриттям визначного культурного проекту голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв, який зазначив, – «сьогоднішня виставка свого часу була представлена в Брюсселі, у будинку Ради Європи з нагоди повноправного вступу Республіки Хорватії в ЄС, а тепер представлена в Херсоні, у той час, коли Хорватія головує у Комітеті міністрів Ради Європи. Це ще раз доводить, що партнерство України та Європейського Союзу – не лише політика та бізнес. Це й культурний обмін між нашими державами».
У свою чергу Повноважний Посол Томіслав Відошевіч подякував за гостинний прийом на Херсонщині.
«Мені дуже приємно, що сьогодні ця чудова виставка відкрилася у вашому місті, тому що Херсон і Україна – це Європа, – зазначив він. Я надзвичайно вражений вашим регіоном та професійною командою керівництва області, де є дивовижне поєднання мудрості, досвіду і ентузіазму для того щоб рухатися далі. І я хочу від уряду Хорватії та Європейського Союзу передати вітання мегакультурній Херсонщині».
Автори фотовиставки, зокрема, створили мультимедійний проект «Осієк, історія одного кохання», який став найкращою фотомонографією міста Осієк та першим у низці їх мультимедійних проектів. Розповідаючи про створення 40 робіт своєї виставки «Спалах різноманітності» автори зазначили, що «Хорватія за площею є трохи більша за Нідерланди, Данію, Словаччину чи Коста-Ріку, але менша за полярний архіпелаг Шпіцберген, який належить Норвегії. Проте, її 56,500 квадратних кілометрів мають унікальний різноманітний ландшафт. Фотографії цієї виставки є кращим способом для підготувати відвідувачів до такого спалаху різноманіття».