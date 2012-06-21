Автомобільний мостовий перехід об’єднає кілька мікрорайонів обласного центру, де близько 100 тисяч жителів. Реалізація цього масштабного проекту має чимало переваг. З’явиться змога перенаправити транспортні потоки, поліпшиться транспортна розв’язка. Сама розв’язка буде дворівневою і врегулює потік транспорту, а також з’явиться можливість уникати скупчення спецтехніки, вантажних і легкових транспортних засобів.
Колишній голова Херсонської міської ради Микола Калінічев під час урочистих заходів зазначив, що цей об’єкт — великий внесок у розвиток Херсонської області. Проект будівництва мостопереходу було розроблено у 2013 році, тоді заявили про його будівництво.
Проте роботи припинилися, навіть не розпочавшись, через нестачу фінансування. Коли постало питання про відновлення будівництва, кошторисна вартість проекту спочатку становила понад 500 мільйонів гривень, але за рахунок торгів, проведених за програмою ProZorro, вартість об’єкта нині 347 мільйонів гривень. Проект будівництва мостопереходу було повністю перероблено, він двічі проходив експертизу, тепер складається з трьох пускових комплексів. Дві частини, а це винос інженерних мереж (водопровід та каналізація), вже було опрацьовано. У 2017 році фінансували шляхопровід з фонду регіонального розвитку і коштів місцевих бюджетів. Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко привітав херсонців з надзвичайно важливим інфраструктурним проектом. Голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв повідомив, що до кінця наступного року відкриють першу чергу шляхопроводу.