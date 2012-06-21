Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На базі Херсонського державного аграрного університету запровадять проект з вирощування перлин. Він перший в Україні, а технологію запозичили в Китаї, де цим промислом займаються ще з XIII століття. Проект планують реалізувати восени, а поки що хочуть провести досліди.
Працюватиме над проектом Віталій Оліфірєнко, який очолює екологічний департамент Китайсько-українського науково-дослідного інституту наук про життя. За його словами, в нас є невеликі дослідні навчальні установки замкненої системи водопостачання, в яких і вирощуватимуть перлини. Але працюватимуть не з китайськими перлинними устрицями, а з нашими мушлями. Технологія вирощування перлин полягає в тому, що в раковину молюска вводять сторонній предмет — шматочок кістки, глини, дерева тощо. Потім її повертають у водойму і чекають, доки чужорідне тіло обросте перламутром. У природному середовищі перлини трапляються досить рідко — одна на 100 молюсків. Для утворення коштовного продукту потрібно три-п’ять років. В університеті готуються до дослідів.