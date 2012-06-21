Депутати обласної ради розглянули варіанти розвитку міжнародного аеропорту Херсон. Більшість із них дослухалася до аргументів облдержадміністрації з приводу передачі летовища в концесію. Аеропорт — стратегічний об’єкт не лише Херсонщини, а й усієї південної частини України, для його розвитку необхідно мільярд гривень капіталовкладень, тож передача в концесію економічно обґрунтована.
На 2018-й передбачено фінансування аеропорту з обласного бюджету в сумі 8,3 мільйона гривень, планують залучити 46 мільйонів гривень з державного фонду регіонального розвитку. Проте цього недостатньо. Потрібні 3 мільйони гривень на завершення реконструкції другого й третього поверхів аеровокзалу. Нагальним питанням діяльності аеропорту залишається проведення реконструкції світлосигнальної системи злітно-посадкової смуги і радіонавігаційної системи.
Передача в концесію дасть змогу розвивати аеропорт, залишаючи його у власності громади. «Рішення облради про оголошення конкурсу на залучення приватного інвестора в розбудову херсонського аеропорту ухвалено. Чекаємо на пропозиції. Ми впевнені, що Херсонщина — край швидких економічних рішень», — зазначив голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв.
Досвід багатьох країн із залучення приватного бізнесу в розвиток аеропортів демонструє позитив. Наприклад, у Туреччині за останні 15 років кількість аеропортів збільшилася з 26 до 55. У Грузії за десять років за рахунок інвесторів відбулося зростання пасажиропотоку на 43% у тбіліському аеропорту і на 56% — у батумському. В модернізацію інфраструктури, систем і послуг в аеропорти Болгарії інвестує німецька компанія понад 170 мільйонів євро.