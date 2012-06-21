Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Херсоні відкрили центр європейського зразка з надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану «Open Space».
Як повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Херсонській області, в «Open Space» громадяни зможуть без жодних черг отримати весь спектр послуг, які надають відділи ДРАЦС: отримання свідоцтва про народження, шлюб чи його розірвання, свідоцтва про зміну імені, повторні свідоцтва та витяги з Державного реєстру актів цивільного стану. Відкриття центру надто важливо саме для Херсона, бо саме в цьому місті обслуговується найбільша кількість українських громадян із окупованого Криму. Лише з початку року послугами ДРАЦС області скористались понад 5,5 тисяч кримчан.
Значна кількість громадян, які обслуговуються відділами державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області, це громадяни, які переселилися або проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, оскільки усім їм необхідно отримувати легітимні документи. А Херсонська область є найближчим місцем, де можна зареєструвати народження або смерть, шлюб, розірвання шлюбу та отримати відповідні документи.
Найчастіше громадяни звертаються з питання отримання повторних свідоцтв та витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, які в подальшому необхідні для оформлення паспортних документів.
У 2018 році громадянам з тимчасово окупованої території України видано вже понад 3000 повторних свідоцтв та витягів. Також, не менш важливою є процедура отримання свідоцтв про народження та смерть громадян, які народились та померли на окупованій території. Так, у 2018-му році зареєстровано 906 народжень та 147 смертей, про що видані відповідні свідоцтва.
У зв’язку з великою кількістю помилок, допущених працівниками органів ДРАЦС Криму під час внесення актових записів до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, відділом державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області здійснюються операції в Реєстрі з виправлення вказаних помилок. У 2018-му році вже здійснено 1300 таких операцій.