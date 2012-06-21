За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад Музиківська ОТГ здійснила капітальний ремонт водопровідних мереж у с. Східне Білозерського району.

Загальна вартість проекту — 2751,5 тисячі гривень, зокрема за рахунок субвенції, передбаченої для Музиківської об’єднаної територіальної громади, — 1751,5 тисячі та за рахунок місцевого бюджету — мільйон гривень. А Станіславська ОТГ Білозерського району за рахунок субвенції замінила віконні блоки в Широкобалківській школі на суму 973 тисячі гривень, забезпечила електропостачанням вуличне освітлення, загальна вартість якого — 403,4 тисячі гривень. Здійснено реконструкцію опалювальної системи із влаштуванням резервного котельного залу станіславської амбулаторії та придбано спецтехніку для КП «Надія» Станіславської сільської ради.

За інформацією управління регіональної політики облдерж­адміністрації, всі ОТГ області готові до відкриття об’єктів, які реалізовували за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2018 році.