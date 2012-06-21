За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад Музиківська ОТГ здійснила капітальний ремонт водопровідних мереж у с. Східне Білозерського району.
Загальна вартість проекту — 2751,5 тисячі гривень, зокрема за рахунок субвенції, передбаченої для Музиківської об’єднаної територіальної громади, — 1751,5 тисячі та за рахунок місцевого бюджету — мільйон гривень. А Станіславська ОТГ Білозерського району за рахунок субвенції замінила віконні блоки в Широкобалківській школі на суму 973 тисячі гривень, забезпечила електропостачанням вуличне освітлення, загальна вартість якого — 403,4 тисячі гривень. Здійснено реконструкцію опалювальної системи із влаштуванням резервного котельного залу станіславської амбулаторії та придбано спецтехніку для КП «Надія» Станіславської сільської ради.
За інформацією управління регіональної політики облдержадміністрації, всі ОТГ області готові до відкриття об’єктів, які реалізовували за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2018 році.