Депутати Хмельниччини затвердять офіційний бренд області. Проект рішення про це внесено у порядок денний чергової сесії облради, що має відбутися 22 грудня. Документ передбачає і порядок його використання — передусім це позначення регіональної сувенірної продукції, що сприятиме ідентифікації краю на туристичному ринку і не тільки.
Винесенню фірмового знака і гасла Хмельниччини на затвердження обласних обранців передувало двотижневе відкрите голосування за можливі варіанти на сайті Хмельницької обласної державної адміністрації. Розробники запропонували їх чотири, але кожним хотіли спростувати стереотип, що візитівка краю — один із найбільших у країні промисловий ринок, і показати, що насправді регіон, який єднає Поділля і Полісся, має великий потенціал.
«Хмельниччина. Перехрестя стихій та історій» — саме це гасло і складний геометричний знак п’яти кольорів, на думку 39,34% учасників голосування, найдоречніший у брендуванні краю.
Руслана ПОДОЛЬСЬКА
для «Урядового кур’єра»