Без належних документів вирішили продавати скраплений газ на одній з автозаправок Хмельницького. Це було виявлено під час проведення операції «Акциз-2017».
Працівники податкової поліції вилучили в горе-підприємця скраплений газ, вартість якого сягає 230 тисяч гривень. Отож замість прибутків на ділка чекає адміністративна відповідальність за порушення законодавства. У фіскальній службі зазначають, що від початку року це вже 25-й випадок виявлення незаконної діяльності автозаправних станцій на Хмельниччині. У межах проведених заходів уже вилучено незаконних товарів на суму 4,9 мільйона гривень.
Руслана ПОДОЛЬСЬКА
для «Урядового кур’єра»