Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
На реконструкцію злітно-посадкової смуги комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» Міністерство інфраструктури України планує виділити 375 мільйонів гривень. Виконання цих робіт внесено окремим пунктом до проекту плану заходів на 2019-2021 роки з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року.
Програму відновлення та розвитку аеропорту на 2018-2022 роки із загальним фінансуванням 724,5 мільйона гривень було прийнято у грудні 2017 року на пленарному засіданні сесії Хмельницької обласної ради. Торік коштом обласного бюджету у сумі 3,5 мільйона гривень розпочали поточний та капітальний ремонт злітно-посадкової смуги, контрольно-пропускного пункту, пожежного депо та адміністративного приміщення. Також було залучено майже один мільйон гривень з місцевих бюджетів та коштів суб’єктів господарювання. Тепер, як повідомляється на сайті облдержадміністрації, під час наради за участю голови облдержадміністрації Вадима Лозового, голови обласної ради Михайла Загородного та міського голови Олександра Симчишина було обговорено подальші кроки відновлення аеропорту. Зокрема, питання співфінансування відновлення летовища з обласного і міського бюджетів та проаналізовано юридичні складові можливості створення ефективної наглядової ради КП «Аеропорт Хмельницький».