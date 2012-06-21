Сумська обласна служба зайнятості виступила з ініціативою створити центр підтримки новостворених об’єднаних територіальних громад, який функціонуватиме в селі Хоружівка Недригайлівського району, де створені всі передумови для його відкриття.
Як повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, перша в Україні модель центру передбачає надання широкого спектру послуг ОТГ від навчання керівного складу та спеціалістів за напрямками життєдіяльності громади до ведення ефективної самозайнятості.
Навчання проходитиме на базі Державного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» з залученням широкого кола спеціалістів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, державних структур і підрозділів, підприємств, установ, організацій за такими напрямками як організація охорони громадського порядку, запровадження енергозберігаючих технологій, безпечна експлуатація будівель та споруд, цивільний захист населення та охорона праці, землевпорядкування та інші.
Місцевий орендодавець уже подбав про приміщення, житло для слухачів. У селі є чудовий сад, пасіка, їдальня.
Ініціатива створити навчально-методичний центр розвитку територіальних громад викликала неабияку зацікавленість у керівників ОТГ, бо це своєрідний дороговказ до успішного розвитку місцевих територій.